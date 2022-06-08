"Правительство должно больше, чем есть в Нацфонде": министр ответил на критику депутата

Ерулан Жамаубаев. Фото: primeminister.kz

Глава Минфина в кулуарах мажилиса прокомментировал критику депутата Аманжана Жамалова о том, что "правительство проедает резервы и накапливает долги", передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, насколько он согласен с утверждением о том, что половина бюджета финансируется за счет Нацфонда и займов.

"Нет, мы не проедаем, сейчас уровень Национального фонда находится на достаточно безопасном уровне, поэтому я с этим утверждением не могу согласиться", – сказал Ерулан Жамаубаев.

Ранее на заседании палаты депутат Аманжан Жамалов заявил, что "правительство проедает резервы и накапливает долги".

"Всего лишь 50% расходов покрываются "чистыми доходами". Это значит, что половина бюджета финансируется за счет Нацфонда и займов.

На сегодня активы Нацфонда составляют 52,5 млрд долларов. А государственный долг превышает 47 млрд долларов. К этой сумме можно прибавить долг квазигоссектора – еще 40 млрд долларов. Итого, 87 млрд долларов. Баланс отрицательный.

Правительство уже должно больше, чем накоплено в Нацфонде. В 2021 году лимит правительственного долга превышен на 470 млрд тенге. На обслуживание и погашение долга уже тратится 16,5% всех доходов бюджета", – отметил депутат.

Аманжан Жамалов. Фото: пресс-служба мажилиса

В то же время, по его данным, 25 млрд тенге привлеченных займов остались неосвоенными.

"В прошлом году мы прописали ответственность первых руководителей госорганов за неэффективное планирование и использование внешних займов. Считаю, что пора уже использовать эту норму на практике", – предложил мажилисмен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1973232-pravitelstvo-dolzhno-bolshe-chem-est-v-natsfonde-ministr-otvetil-na-kritiku-deputata/