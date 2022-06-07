Глава МСХ: Примем меры, чтобы у нас цены резко не выросли

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Глава Минсельхоза в кулуарах кабмина прокомментировал вопрос о том, как его ведомство будет контролировать запасы продуктов, чтобы не было их удорожания, передает корреспондент NUR.KZ.

Ербол Карашукеев отметил, что основная задача его ведомства, чтобы в необходимом количестве было сырье, из которого производят продукты.

"Сейчас увеличились посевные площади, особенно по социально значимым товарам - по картофелю, подсолнечному маслу. Наша основная задача - чтобы фермеры посеяли и собрали хороший урожай. Здесь, конечно, не все только от нас зависит. Но все, что от нас зависело, по удешевленному топливу, по семенам, удобрениям, везде мы принимали меры по удешевлению", - заявил он.

Также, по его словам, в местных бюджетах заложено достаточно средств.

"Недостатка в товарах не должно быть. Объем будет на среднегодовом уровне или чуть выше, чем в прошлом году. Что касается цен, они не только от нас зависят, это мировой рынок. Допустим, если цена на тот же картофель, подсолнечное масло будет расти, то мы будем здесь принимать сбалансированные меры, чтобы весь товар не ушел за границу и чтобы у нас цены резко не выросли", - заверил глава МСХ.

Недавно сообщалось, что рост цен на продукты питания достиг рекордных значений в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1973008-glava-msh-primem-mery-chtoby-u-nas-tseny-rezko-ne-vyrosli/