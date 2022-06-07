Внедрение цифрового тенге откладывать не будут, заявили в Нацбанке

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На брифинге в Нацбанке Казахстана глава НБК заявил, что планы по внедрению цифрового тенге остаются прежними – откладывать этот вопрос не планируют, передает корреспондент NUR.KZ.

"Изначально наш план был до середины этого года принять методику, по которой мы будем принимать решение до конца этого года по цифровому тенге, поэтому вопрос об отложении внедрения цифрового тенге не стоит.

Мы, как и планировали, до конца июня объявим нашу методику и до конца года в соответствии с этой методикой примем решение о введении цифрового тенге", – заявил глава НБК Галымжан Пирматов.

Напомним, в НБК ответили, почему рубль укрепляется быстрее тенге – сообщается, что это связано с двумя факторами, один из которых введение ограничений по капиталу.

Также в Нацбанке сегодня рассказали, почему базовая ставка осталась на прежнем уровне в 14%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1972998-vnedrenie-tsifrovogo-tenge-otkladyvat-ne-budut-zayavili-v-natsbanke/