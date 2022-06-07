Нацбанк Казахстана о криптовалюте: Мы не собираемся игнорировать этот рынок

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На брифинге в Нацбанке главу ведомства Галымжана Пирматова попросили прокомментировать возможность легализации криптовалюты в стране – он ответил, что НБК интересуют не отдельные части в виде криптовалюты или майнинга, а новые технологии в целом, передает корреспондент NUR.KZ.

"Речь не идет о какой-то отдельной части криптовалюты или майнинге, это комплекс децентрализованных финансов. Нас больше интересуют эти технологии, а не отдельные части", – сообщил Пирматов.

По его словам, подход Нацбанка в этом вопросе простой – этот рынок игнорировать не собираются.

"Мы не хотим, чтобы наши решения негативно отразились на макростабильности и на интересах потребителей финансовых услуг, поэтому мы будем принимать решение по результатам обсуждений.

Но подход очень простой – мы не собираемая игнорировать этот рынок, мы хотим максимально извлечь выгоду от того потенциала по инновациям, которые эти технологии нам представляют", – сообщил глава НБ.

Ранее мы писали, что Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности были разработаны новые правила, которые будут регулировать деятельность в криптобизнесе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1972996-natsbank-kazahstana-o-kriptovalyute-my-ne-sobiraemsya-ignorirovat-etot-rynok/