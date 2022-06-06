"Не думаю, что большая разница": Акчулаков о возможном подорожании автогаза на 2 тенге за литр

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Глава Минэнерго в кулуарах мажилиса прокомментировал вопрос о том, как отразится на рядовых казахстанцах вероятное повышение стоимости сжиженного газа на 20%, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ в кулуарах мажилиса поинтересовались у министра энергетики, как может сказаться на обычных потребителях вероятное повышение цен на сжиженный газ на 20%.

"По расчетам, это подорожание на 2 тенге на литр. Я не думаю, что это такая большая разница. Мы будем брать на контроль полгода (цены на газ – прим.ред.). Агентство по защите и развитию конкуренции, Министерство национальной экономики, наше министерство, все непосредственные органы будут вести контроль за необоснованным удорожанием.

Если оптовая цена на заводе поднялась на 2 тенге, значит в розницу не может на 5 тенге подниматься. Если такие случаи будут, то в каждом отдельном случае будут применяться меры", – заверил Болат Акчулаков.

О каких мерах идет речь, министр не уточнил.

"Но здесь еще есть вещи, которые не зависят от производителей газа и заправщиков, это вопросы транспорта. Если транспортники начнут поднимать затраты на перевозку, то понятно, что это тоже должно быть учтено. Это комплексно, не только относится к сфере энергетики", – резюмировал глава Минэнерго.

Напомним, ранее Болат Акчулаков отметил возможность дефицита газа в Казахстане к 2025 году. Тем не менее он также рассказал о том, что будет делать правительство для сдерживания цен на газ в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1972800-ne-dumayu-chto-eto-bolshaya-raznitsa-akchulakov-o-vozmozhnom-podorozhanii-avtogaza-na-2-tenge-za-litr/