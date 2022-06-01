"Просьба не вырывать из контекста": Султанов вновь высказался о ситуации с сахаром в стране

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Глава Минторговли и интеграции в кулуарах кабмина попросил журналистов не вырывать его слова из контекста относительно ситуации по сахару, передает корреспондент NUR.KZ.

Бахыт Султанов заявил, что дефицита сахара в стране нет.

"Просьба не вырывать из контекста и не создавать ненужных ажиотажей. В блоге своем я отвечал на конкретный вопрос, который был задан. О том, что на конкретном рынке "Шапагат" существует дефицит, отсутствие сахара.

Я поэтому поясняю, что в связи с изменяющейся логистикой в отдельных магазинах, на отдельных базарах может отсутствовать сахар кратковременно. Но, в целом, по балансу производства, импорта и потребления сахара у нас дефицита нет", - отметил министр.

Он также сообщил, что переговоры с РФ по вопросу поставок сахара продолжаются.

"Мы, конечно, понимаем ситуацию в РФ, и в связи с чем были приняты решения с запретом на вывоз зерна, на вывоз сахара. Тем более на площадке ЕАЭС, конечно же, мы к этому вопросу всегда относимся крайне отрицательно, потому что мы за свободу перемещения.

Но надо опять-таки с пониманием отнестись, поэтому переговоры мы проводим с российскими коллегами с тем, чтобы совместно просчитывать баланс и прогнозы, имеющиеся индикативные показатели, производство запасов импорта и экспорта продукций по другим социально-чувствительным направлениям: зерно, сахар и другие. Переговоры мы продолжаем", - заверил Султанов.

Накануне Бахыт Султанов ответил в личном блоге на вопрос казахстанца о том, почему в столичных магазинах нет сахара.

Позже председатель Комитета торговли Ержан Казанбаев опроверг такую формулировку, заявив, что дефицита сахара в стране нет. Кроме того, Казанбаев указал, что власти не ожидают образования мирового дефицита сахара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1972018-prosba-ne-vyryvat-iz-konteksta-sultanov-vnov-vyskazalsya-o-situatsii-s-saharom-v-strane/