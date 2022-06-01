Укрепление тенге в мае объяснили в Нацбанке

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По итогам мая доллар значительно подешевел – официальный курс на сегодня составляет 415,16 тенге за единицу. Причины укрепления казахстанской валюты назвали в Нацбанке – соответствующая информация опубликована на официальном сайте Национального банка РК.

Как рассказали эксперты, несмотря на продолжающуюся неопределенность и волатильность на глобальных финансовых рынках, в мае курс тенге укрепился на 6,8%.

Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже составил 115 млн долларов США, при общем объеме торгов 2,2 млрд долларов США.

Укрепление национальной валюты, как объяснили в Нацбанке, связано с рядом факторов:

стабильно высокие цены на энергоносители и период налоговых выплат экспортерами;

изменение сентимента участников рынка в связи со снижением спроса на иностранную валюту со стороны физических лиц;

укрепление курса как российского рубля, так и в целом валют развивающихся стран.

"Предложение на валютном рынке также поддерживалось за счет продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, объем которых в мае составил порядка 598 млн долларов США", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в мае на фоне периода крупных налоговых платежей в бюджет и соответствующей необходимости продажи валюты предложение иностранной валюты значительно превышало спрос.

"С целью поддержания ликвидности и нивелирования сложившегося дисбаланса между спросом и предложением иностранной валюты в период налоговой недели Нацбанк осуществил покупку избыточного предложения иностранной валюты на сумму 110,5 млн долларов США", – добавили в НБ.

По информации Нацбанка, для выделения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет в начале месяца были проданы 4 млн долларов США. В дальнейшем конвертаций валютных средств Нацфонда не потребовалось в связи с тем, что трансферты обеспечивались за счет поступлений в фонд.

В целях поддержания валютной доли пенсионных активов на уровне не менее 30% для диверсификации инвестиционного портфеля в мае для пенсионных активов ЕНПФ было куплено 74,5 млн долларов США на валютном рынке.

"В краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках", – заключили в Нацбанке, добавив, что и далее будут придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1971959-ukreplenie-tenge-v-mae-obyasnili-v-natsbanke/