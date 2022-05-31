Введут ли ограничения на продажу сахара в одни руки в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Ержан Казанбаев, возглавляющий Комитет торговли при Министерстве торговли и интеграции, сообщил, что в стране имеется порядка 67 тыс. тонн сахара, передает корреспондент NUR.KZ.

Казанбаев высказался о ситуации с сахаром: казахстанцы вновь стали массово скупать данный продукт, опасаясь дефицита.

"Мы, как правительство, никаких ограничений не вводим… Вводить соответствующие решения правительства по ограничению продажи сахара в одни руки мы не будем. Мы считаем, что в полном объеме для потребности населения сахар будем завозить", – добавил он.

Между тем, по его словам, такое право оставляют за собой торговые сети.

"Это уже торговая политика самой сети, которая работает, чтобы не получить дефицит своей торговой точки. Возможно, сеть будет вводить сама (ограничения на продажу сахара в одни руки – прим. ред.). Это уже ее прямое право – вводить какое-то ограничение, скажем, (не более – прим. ред.) 2-3 килограмм в одни руки.

Если она видит тенденцию, что его (сахара – прим. ред.) много скупают, и, возможно, следующая поставка будет только через неделю, чтобы не создавать ажиотажа и дефицита, возможно, торговая сеть будет вводить свои внутренние какие-то ограничительные меры. Я за торговые сети комментировать не могу", – резюмировал спикер.

Ранее глава Минторговли Бахыт Султанов подтвердил наличие дефицита сахара в Казахстане, отметив, что он обусловлен введенным запретом на экспорт товара со стороны России.

Однако позже слова своего руководителя опроверг Казанбаев, подчеркнув, что дефицита сахара в стране нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1971882-vvedut-li-ogranicheniya-na-prodazhu-sahara-v-odni-ruki-v-kazahstane/