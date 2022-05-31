Кыргызстан и Монголия обогнали Казахстан по открытости бюджета, заявила эксперт

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Президент центра исследований "Сандж" Жанар Джандосова на пресс-конференции в Минфине заявила, что Казахстан занял третье место среди стран СНГ в индексе по открытости бюджета. По ее словам, нашу страну обогнали Кыргызстан и Монголия, передает корреспондент NUR.KZ.

Эксперт подчеркнула, что Казахстан занял третье место среди стран СНГ в индексе по открытости бюджета.

"Казахстан в данном индексе набрал 63 балла из 100, в 2019 году данный показатель составлял 58 баллов. Таким образом, наша страна продвинулась в рейтинге по открытости бюджета с 37-го места на 28-ое из 120 стран мира", – сообщила она.

Тем не менее у нас, по ее оценке, примерно такая же система, как и в России.

"В России 73 балла, а мы все еще на 10 баллов ниже. Казахстан в 2019 году предоставлял ограниченную информацию по бюджету. В этом году мы уже предоставляем достаточно информации гражданскому обществу, чтобы оно могло вести свободные дебаты.

В этом году Казахстан обогнали Кыргызстан и Монголия. Азербайджан, Турция и Таджикистан пока остаются внизу", – добавила спикер.

По ее мнению, это связано с тем, что основной документ, по которому ставятся оценки – это проект бюджета: из 110 вопросов к нему относятся 55.

"Это самый важный документ, по которому гражданское общество может судить, что планируется, какая социально-экономическая политика, какая – инфраструктурная, что будет изменено.

К сожалению, именно по этому документу у нас самый низкий балл – всего 49. Поэтому нам надо работать над доступностью проекта гражданского бюджета", – отметила президент центра исследований "Сандж".

Как сообщила спикер, в бюджете нет информации по расходам за прошлые годы, поэтому экспертам "очень сложно сопоставлять, чтобы делать выводы, больше это было или меньше".

Кроме того, как выяснилось, у нас не показывается четкая связь между социальной политикой и конкретными нефинансовыми показателями – у нас публикуется информация о том "сколько денег выделяется на транспорт, инфраструктуру, но мы не говорим, сколько дорог мы построили, сколько зданий возведено".

"Эти все нефинансовые показатели должны быть в бюджете тоже. (…)

Экоштрафы поступают в общий "котел" и расходуются потом на разные мероприятия, хотя должны идти на то, чтобы исправлять экологические проблемы. Мы можем брать штрафы за превышение скорости, и они должны идти на улучшение транспортной инфраструктуры.

К сожалению, у нас даже таких понятий нет, и над этим мы должны работать. Если бы общество было привлечено к обсуждению проекта строительства LRT, то никогда бы такого не случилось, что теперь этот проект ярмом висит на бюджете. Поэтому общественное участие очень важно на этапе формирования бюджета", – заявила Жанар Джандосова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1971862-kyrgyzstan-i-mongoliya-obognali-kazahstan-po-otkrytosti-byudzheta-zayavila-ekspert/