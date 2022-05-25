Глава МНЭ назвал "комфортным" размер госдолга Казахстана

Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Миннацэкономики Алибек Куантыров в кулуарах мажилиса прокомментировал размер внешнего долга страны, заявив, что пока страна "комфортно себя чувствует" в данном вопросе, передает корреспондент NUR.KZ.

Алибек Куантыров сообщил, что есть несколько видов внешнего долга.

"Есть валовый внешний долг, туда входят все обязательства страны. Это и банки, и государственный долг, и межфирменная задолженность и так далее. Он составляет 165 млрд тенге примерно.

Причем в отношении к ВВП это довольно-таки конкурентоспособный долг. Он небольшой. Вы видите, что в относительных показателях он не растет", - заявил министр.

Размер госдолга Казахстана, по словам Куантырова, также сейчас небольшой.

"Что касается внешнего долга. Внутри него "сидит" часть государственного долга, правительственного. В целом, он тоже небольшой. Весь долг у нас государственный, включая внешний, составляет порядка не более 25% к ВВП.

Из него часть, там процентов 35-40 - это внешний долг.

Эти 25% укладываются во все ковенанты. В Европе это уровень лимита в 60%, в рамках ЕАЭС – 50%. То есть мы себя совершенно комфортно чувствуем по внешнему долгу, и постоянно за этим следим", - резюмировал Куантыров.

Напомним, сегодня Куантыров высказался о введении прогрессивной шкалы ИПН в Казахстане, а также прокомментировал укрепление тенге к доллару.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1970951-glava-mne-nazval-komfortnym-razmer-gosdolga-kazahstana/