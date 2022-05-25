"Есть риски": Куантыров о введении прогрессивной шкалы ИПН в Казахстане

Иллюстративное фото: Getty Images/Yevgeniy Sambulov

Министр нацэкономики РК Алибек Куантыров в кулуарах мажилиса высказался о возможности введения прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Куантыров сообщил, что к этому часу вопрос введения прогрессивной шкалы ИПН на повестке дня не стоит.

"Прогрессивная шкала ИПН - это такой, наверное, где-то действующий инструмент, в каких-то странах. Что касается Казахстана, был проведен определенный анализ, был обсужден с экспертами этот вопрос. Но вы видите, данный вопрос на повестке дня не стоит, и мы будем дополнительно обсуждать. Сейчас этот вопрос не выносился", - сообщил он.

По словам министра, проведенный анализ показал, что введение прогрессивной шкалы ИПН имеет ряд рисков, в том числе вероятность сокрытия населением своих доходов.

"Прогрессивный ИПН, наверное, звучит очень красиво, но его надо дополнительно прорабатывать. Там есть определенные тонкости - его нельзя просто так ввести, чтобы кому-то 20%, кому-то - 5% или 0%. И так 10%-ная шкала, она равная.

По сути, это такой равный подход ко всем. Есть люди, которые, условно, средний класс, которые занимаются малым и средним бизнесом. Они неплохо зарабатывают - выше, чем средний достаток по стране. Для них тоже будет такой вопрос – почему я должен платить больше, если больше работаю?

Может быть, это популярно выглядит, но на самом деле эффекта такого мы можем не получить, который ожидается. И все. Это может быть и невыгодно, потому что, если мы введем такой налог, есть риск того, что люди просто начнут вывозить капитал и скрывать свои доходы. Тоже момент есть, свои риски", - заявил министр.

Тем не менее Куантыров отметил, что эти вопросы прорабатываются совместно с Минфином.

"Этот вопрос требует комплексного подхода. Опять же всеобщее декларирование - это больше вопрос Минфина, совместно мы вопросы обсуждаем. И это касается не только двух наших министерств, это касается в целом общества.

Как я сказал, сейчас кому-то это невыгодно - тем людям, которые честно зарабатывают. Они зарабатывают больше, чем среднестатистическая зарплата по стране, да, и соответственно, если мы им в два раза увеличим налог, какой им будет стимул зарабатывать больше? Тоже моменты есть. Поэтому, в целом, надо комплексно смотреть", -резюмировал глава МНЭ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1970933-est-riski-glava-mne-o-vvedenii-progressivnoy-shkaly-ipn-v-kazahstane/