На риск дефицита воды на юге Казахстана указали в правительстве

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Глава правительства Алихан Смаилов на заседании кабмина заявил, что риски нехватки воды в южных регионах страны повышаются. Вместе с этим, как сообщили в Минэкологии, здесь будут сокращены посевные площади влагоемких культур – риса, хлопка и лука, передает корреспондент NUR.KZ.

Алихан Смаилов отметил, что 7 из 8 водохозяйственных бассейнов Казахстана являются трансграничными. При этом почти половина стока рек поступают к нам из соседних стран.

"Эксперты прогнозируют, что водопотребление Казахстана к 2040 году вырастет на 56%. Дефицит водных ресурсов может достигнуть 12 кубических километров в год.

К тому же, мы наблюдаем продолжающийся цикл маловодия в бассейнах рек Казахстана. Это значит, что риски нехватки водных ресурсов в южных регионах страны повышаются", – добавил он.

В этой связи, по его словам, самым актуальным вопросом является эффективное использование воды.

"Из забираемого для сельского хозяйства объема воды до полей доходит лишь 60%. Остальной объем воды теряется из-за неудовлетворительного состояния инфраструктуры. Требуется ремонт каналов, водохранилищ и внедрение автоматизированного управления водными ресурсами.

Акиматы должны держать на особом контроле данный вопрос и обеспечить своевременную реализацию дорожных карт по цифровизации и автоматизации водохозяйственных объектов", – заявил глава кабмина.

Указал он и на необходимость стимулировать собственников каналов и водохранилищ мерами господдержки на ремонт и совершенствование управления водными ресурсами, при четком исполнении своих обязательств.

"Необходимо рационально распределять поливную воду. Акиматы должны на постоянной основе проводить разъяснительную работу среди фермеров на предмет сокращения площадей влагоемких культур. Важно обеспечить бережное водопотребление, в том числе путем пересмотра тарифообразования на поливную воду", – резюмировал Смаилов.

Ранее на заседании правительства министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев сообщил, что из всего водозабора на регулярное орошение приходится порядка 11,6 кубических километров воды, из которых 11,3 кубических километров или 97% идет на четыре южные области. Это Алматинская, Жамбылская, Туркестанская и Кызылординская области с общей площадью орошения 1,28 млн гектар или 80% от всей площади (1,6 млн гектар) по стране.

"В последние годы нехватка воды ощущается в южных регионах страны (…) Ведется работа с сопредельными странами по обеспечению дополнительных сбросов воды из водохранилищ верховья, а также ремонтно-восстановительные работы на каналах межгосударственного пользования в бассейнах трансграничных рек, очистка магистральных и межхозяйственных каналов оросительной сети, закуп дополнительного оборудования, а также сокращение площадей влагоемких культур – риса, хлопка и лука", – сообщил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1970736-na-risk-defitsita-vody-na-yuge-kazahstana-ukazali-v-pravitelstve/