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Казахстан занял первое место в рейтинге стран по доступности газа для населения, на второй строчке расположилась Россия. В пятерку рейтинга вошли также Великобритания и Австрия, а в аутсайдерах оказались Молдова, Болгария и Греция.

Соответствующее исследование провели специалисты РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.

"Первое место по доступности газа для населения занял Казахстан, среднестатистический житель которого на свою среднемесячную зарплату может приобрести 8,6 тысячи кубометров газа. Зарплаты здесь относительно невысокие, однако цены на газ самые низкие из всех стран, участвующих в рейтинге. Второе место заняла Россия с 7,4 тысячи кубометров", - говорится в материале.

Помимо Казахстана и России, в первую пятерку рейтинга вошли Великобритания, Люксембург и Австрия. Граждане этих стран, по данным исследования, имеют возможность купить более 3,9 тысячи кубометров газа.

В аутсайдерах рейтинга оказались Молдова, Болгария, Греция, Румыния и Босния и Герцеговина.

Отмечается, что приведенные в исследовании объем доступного газа и цены на него являются оценкой среднего уровня для населения и приведены для сравнения исходя из официальных тарифов и данных статистики. Поэтому показатели могут отличаться в каждом конкретном случае в зависимости от размера заработка, места проживания в пределах государства, объемов потребления газа семьей, наличия газовых плит и прочего.

Доступность газа для конечного потребителя определяется не только его ценой, но и уровнем дохода граждан, отметили специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1970488-kazahstan-stal-pervym-v-evrope-po-dostupnosti-gaza-dlya-naseleniya/