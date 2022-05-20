"К этому надо идти": Акчулаков о пересмотре тарифов на электроэнергию в Казахстане

Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Минэнерго заявил, что низкие тарифы на электроэнергию и постоянное желание потреблять ее по дешевой цене не дают возможности ни для экономии, ни для развития отрасли, передает корреспондент NUR.KZ.

Отметим, что ранее глава Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин предложил отменить дифференцированный тариф на электроэнергию в Казахстане.

Это предложение сегодня прокомментировал глава Минэнерго.

"В том, что сказал Серик Жумангарин, есть логика. Нужно понимать, что низкие тарифы (на электроэнергию – прим. ред.) и постоянное желание потребить ее по дешевой цене не дает возможности ни для экономии, ни для развития отрасли. Вот, в чем вопрос", – отметил Болат Акчулаков.

Между тем, по его словам, в вопросе отмены дифференцированного тарифа на электроэнергию важно выработать механизмы защиты уязвимых слоев населения.

"Наиболее важно защитить тех, кому это реально нужно, ту часть населения, а остальных перевести на нормальные рыночные условия. Это нормальные требования рынка, и рынок так и работает, в принципе, везде.

Как специалист отрасли, скажу, что, наверное, к этому (отмене дифференцированного тарифа на электроэнергию – прим. ред.) надо идти, как быстро – это другой вопрос", – резюмировал министр.

Вместе с этим сегодня Болат Акчулаков высказался об альтернативных маршрутах экспорта нефти из Казахстана после инцидента на КТК, а также озвучил свое мнение по проекту строительства АЭС, заверив, что стране нужна эта станция.

Ранее мы уже сообщали о том, что тарифы на электроэнергию в Казахстане пересмотрят.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1970306-k-etomu-nado-idti-akchulakov-o-peresmotre-tarifov-na-elektroenergiyu-v-kazahstane/