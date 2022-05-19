Кто из иностранцев может вести бизнес в Казахстане

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В Комитете государственных доходов перечислили страны, граждане которых при наличии вида на жительство в РК могут заниматься предпринимательством в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов Минфина РК.

"Граждане Российской Федерации, Таджикистана, Кыргызстана, Беларуси, Армении, имеющие вид на жительство в Республике Казахстан, могут осуществлять предпринимательскую деятельность в нашей стране", – сообщили представители ведомства.

Отмечается, что с 1 января 2017 года постановка на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя переведена на уведомительный порядок.

Это значит, что для регистрации ИП физическое лицо представляет в орган госдоходов уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

"Уведомление о начале деятельности можно направить через портал egov.kz, мобильное приложение "e-Salyq business", мобильные приложения банков второго уровня, а также на бумажном носителе через центры оказания услуг органов государственных доходов", – объяснили в КГД.

Подобная регистрация осуществляется в течение одного рабочего дня с момента подачи уведомления, а информацию о регистрации ИП можно найти на сайте ведомства.

"Обращаем внимание, что согласно Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года деятельность в качестве индивидуального предпринимателя могут осуществлять граждане Республики Казахстан, кандасы, а также нерезиденты РФ, Таджикистана, Кыргызстана, Беларуси, Армении, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, то есть имеющие вид на жительство в Республике Казахстан", – добавили в пресс-службе комитета.

Напомним, что ранее в Минтруда сообщили о том, сколько иностранцев работает в Казахстане в 2022 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1970108-kto-iz-inostrantsev-mozhet-vesti-biznes-v-kazahstane/