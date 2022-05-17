На перекосы в господдержке животноводства указал Карашукеев

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На заседании правительства глава Минсельхоза Ербол Карашукеев заявил, что темпы развития животноводства в Казахстан оставляют желать лучшего, "хотя для этого созданы все условия", передает корреспондент NUR.KZ.

"В рамках мероприятий по совершенствованию механизма субсидирования для получателей субсидий по животноводству будут введены обязательные требования по наличию мощностей по кормопроизводству и кормового поля в севообороте.

Считаем, что государственная поддержка субъектов животноводства, работающих без гарантированной кормовой базы, нецелесообразна", – заявил министр сельского хозяйства.

Он добавил, что темпы развития животноводства в Казахстане оставляют желать лучшего. По ряду продукции страна все еще импортозависима – к примеру, по мясу птиц, а также по мясной и молочной продукции глубокой переработки.

"Как показывает анализ, главным сдерживающим фактором ускоренного развития животноводства и повышения его продуктивности является недостаточная кормовая база", – подчеркнул министр.

Он объяснил, что в стране нет страхового запаса кормов, а у пастбищ проблемы с продуктивностью – они интенсивно используются, но не улучшаются.

"Существующие перекосы в господдержке животноводства, в частности, излишняя сосредоточенность субсидирования на селекционно-племенной работе с ее высокой коррупциогенностью, на фоне отсутствия обязательств и мотивации хозяйств по поставке мясного контингента откормплощадкам и мясоперерабатывающим предприятиям привела к тому, что последние сегодня оказались загруженными только наполовину.

И как результат, вместо высокотехнологичного промышленного откорма и убоя скота стал процветать подворный откорм и убой с соответствующими потерями добавленной стоимости и налоговых поступлений от животноводства, ухудшениями эпизоотической ситуации на местах", – добавил Карашукеев.

Напомним, что сегодня на заседании правительства также заявили о намерении составлять рейтинг акимов в зависимости от качества дорог в соответствующих регионах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1969659-na-perekosy-v-gospodderzhke-zhivotnovodstva-ukazal-karashukeev/