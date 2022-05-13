Антикор: Казахстан потратил миллиарды на ненужные информсистемы

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На брифинге в СЦК зампредседателя АПК Улан Саркулов заявил, что в Казахстане закуплено порядка 500 информсистем на 268 млрд тенге, однако треть этих систем рекомендована к списанию, передает корреспондент NUR.KZ.

"На сегодняшний день госорганами и субъектами квазигосектора закуплено порядка 500 информсистем на 268 млрд тенге. 80% из этой суммы, или 230 млрд тенге, освоено способом закупа из одного источника.

Суммы немалые. Отдельные разработки обходились бюджету до 9 млрд тенге", - заявил замглавы АПК Улан Саркулов.

Однако в итоге треть купленных на миллиарды тенге информационных систем оказалась ненужной.

"Оказалось, что каждая третья информационная система, 178 из 572, рекомендована уполномоченным органом к списанию в связи с дублированием, неиспользованием и так далее", - подчеркнул спикер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1969179-antikor-kazahstan-potratil-milliardy-na-nenuzhnye-informsistemy/