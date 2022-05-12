Риски волатильности тенге сохраняются, заявили в Нацбанке

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Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на заседании правительства рассказал, что влияет на курс национальной валюты, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил глава Нацбанка, в апреле, несмотря на продолжающуюся волатильность на глобальных финансовых рынках, курс тенге укрепился до 445,62 тенге за доллар США, или на 4,6%.

По его словам, на фоне стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке в течение апреля Национальный банк не осуществлял валютные интервенции.

"В краткосрочной перспективе риски волатильности тенге сохраняются из-за неопределенности геополитической обстановки", - отметил глава Нацбанка.

В связи с этим Нацбанк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов, заключил Пирматов.

Напомним, по итогам вчерашних торгов на KASE доллар подорожал сразу на 7 тенге. Между тем эксперты прогнозируют, что американская валюта вырастет в цене до 484 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1968924-riski-volatilnosti-tenge-sohranyayutsya-zayavili-v-natsbanke/