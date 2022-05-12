Нацбанк: В апреле инфляция ускорилась до 13,2% в Казахстане

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Глава Национального банка Галымжан Пирматов на заседании правительства указал на усиление инфляционного давления в мире и Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Пирматов сообщил, что инфляционное давление в мире усиливается из-за геополитической напряженности, усугубившей проблемы цепочек поставок. В результате, по его словам, мировые цены на продовольствие находятся на высоких значениях. В то же время на фоне продолжающегося роста стоимости сырья и материалов происходит повсеместное удорожание конечной продукции.

"Инфляция в Казахстане, в соответствии с нашим прогнозом, в апреле ускорилась с 12% в марте до 13,2% на фоне ускорения роста цен по всем компонентам", - проинформировал глава Нацбанка.

По его словам, годовой рост цен на продовольствие ускорился с 15,4% до 17,9%. Наибольший вклад в годовой рост цен на продовольствие вносят сахар, капуста белокочанная, масло подсолнечное.

"Внешний инфляционный фон продолжает оказывать повышательное давление на цены непродовольственных товаров, рост на которые ускорился с 10,9% до 11,1%. Цены на платные услуги ускорились с 8,3% до 8,9%, что связано с ростом цен на ряд рыночных услуг. С учетом существующих проинфляционных рисков до конца года инфляция сохранится на повышенных уровнях", - резюмировал Пирматов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1968921-natsbank-v-aprele-inflyatsiya-uskorilas-do-132-v-kazahstane/