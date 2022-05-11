3 млрд тенге казахстанцев оказались замороженными в филиалах российских банков

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова в кулуарах мажилиса рассказала, в каком случае клиенты дочерних российских банков, попавших под санкции, смогут разморозить свои деньги, передает корреспондент NUR.KZ.

Адылкасымова сообщила, что после введения санкций против трех российских дочерних банков в Казахстане были определенные ограничения по заморозке активов банков-корреспондентов за рубежом. Это касалось именно активов в иностранной валюте.

По ее словам, санкции прямо предусматривают заморозку активов банков, которые попали в санкционные списки за рубежом. Иностранным банкам запрещено проводить операции с такими санкционными банками. Кроме того, есть прямой запрет на проведение операций в иностранной валюте, то есть в долларах и евро.

Между тем, никаких ограничений на проведение операций в национальной валюте и рублях нет, как и нет ограничений на проведение операций внутри страны.

"По нашим данным, ряд счетов клиентов был заморожен в трех российских банках на сумму порядка 3 млрд тенге. Сами заемщики должны проводить работу. Если это не санкционные лица, то по ним активы могут быть разморожены. Есть специальный порядок, они могут обратиться в управление по контролю за иностранными активами, которое относится к министерству финансов США, и таким образов какие-то свои активы разморозить", - заявила глава АРРФР.

Ранее Абылкасымова сообщила, что российские банки "Сбербанк" и "ВТБ" ищут инвесторов для смены собственника в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1968807-3-mlrd-tenge-kazahstantsev-okazalis-zamorozhennymi-v-filialah-rossiyskih-bankov/