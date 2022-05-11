Абылкасымова: "Сбербанк" и "ВТБ" ищут инвесторов для смены собственника в Казахстане

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Глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова в кулуарах мажилиса заявила, что санкции против трех российских дочерних банков в Казахстане существенно ограничивают их деятельность, передает корреспондент NUR.KZ.

Абылкасымова сообщила, что после введения санкций против "дочек" российских банков в Казахстане были определенные ограничения по заморозке активов банков-корреспондентов за рубежом - это касалось именно активов в иностранной валюте.

Между тем, по ее словам, никаких ограничений для проведения операций в тенге и рублях не было, как и нет ограничений на проведение операций внутри страны.

Что касается "Сбербанка", то по словам Абылкасымовой, для него эффективная дата введения этих санкций – до 12 июля текущего года. До этого времени могут проводиться любые операции для клиентов, в том числе в иностранной валюте.

Отмечается, что все другие операции в национальной валюте могут осуществляться с этим банком и после даты вступления санкций, то есть после 12 июля. Кроме того, для казахстанских банков нет ограничений по обслуживанию и работе с этим банком.

"Там есть ограничения по предоставлению нового финансирования, по ведению корреспондентских счетов в иностранных банках и в иностранной валюте. Эти ограничения должны соблюдаться, это, конечно, существенно ограничивает деятельность банка.

Мы наблюдали значительный отток средств из трех российских банков в другие казахстанские банки. В этой связи, понимая, что такие ограничения будут существенно влиять на работу банков, сейчас "Сбербанк Казахстан" и "ВТБ Банк Казахстан" проводят работу по поиску новых инвесторов для продажи и смены собственника.

После того, как они определят потенциального инвестора, агентство со своей стороны также будет оказывать меры содействия для получения разрешения со стороны США по выводу из санкционного списка", – добавила глава АФРР.

При этом она подчеркнула, что к этому часу агентство строго соблюдает весь перечень санкций в отношении этих банков. По ее словам, это необходимо для того, чтобы предотвратить риск распространения вторичных санкций на казахстанские банки.

"Мы считаем, что в случае смены собственника по российским дочерним банкам сама вероятность наступления таких рисков будет значительно снижена", – заверила спикер.

Она также разъяснила ситуацию по "Альфа-Банку", санкции по которому вступили в силу 6 мая.

"Альфа-Банк" был продан БЦК, то есть полностью поменялся акционер банка. Теперь БЦК имеет право обратиться в Управление по управлению иностранными активами министерства финансов США для того, чтобы исключить "Альфа-Банк" из санкционного списка. Единственным условием выхода из этого санкционного списка является полная смена акционера.

Во-вторых, должно быть произведено изменение наименования банка, его перерегистрация, и в этом случае данное управление дает разрешение на исключение банка из санкционного списка. В этой связи "Альфа-Банк" проделал такую работу в кратчайшие сроки.

Мы со своей стороны как регулятор оказали поддержку и получили одобрение на эту сделку", – добавила Абылкасымова.

Напомним, что АО "Банк ЦентрКредит" приобрел 100% простых акций АО ДБ "Альфа-Банк" Казахстан. Сообщалось, что после перерегистрации банк будет работать под новым брендом ECO BANK.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1968789-abylkasymova-sberbank-i-vtb-ischut-investorov-dlya-smeny-sobstvennika-v-kazahstane/