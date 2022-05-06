Доллар резко подорожал на бирже

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Доллар прибавил в стоимости на Казахстанской фондовой бирже. Об этом свидетельствуют данные дневных торгов на официальном сайте KASE.

Средневзвешенный курс доллара установился на отметке 434,47 тенге, повысившись на 6,65 тенге с момента последних торгов.

Согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, в банках второго уровня сейчас покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

Нур-Султан: покупка – 429-435 тенге, продажа – 441-442 тенге;

Алматы: покупка – 429-437 тенге, продажа – 441-444 тенге;

Шымкент: покупка – 429-435 тенге, продажа – 441-442 тенге.

Также, по данным портала Kurs.kz, в обменных пунктах столицы доллары покупаются в среднем за 433-437 тенге, а продаются – за 440-443 тенге.

В алматинских же обменниках курс продажи составляет 443-445 тенге, а покупки – 435-438 тенге.

В шымкентских обменных пунктах курс обмена следующий: продажа – 440-443 тенге, покупка – 433-437 тенге.

Напомним, что накануне доллар подешевел сразу на 9 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1968387-dollar-rezko-podorozhal-na-birzhe/