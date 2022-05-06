Более 1,6 млрд тенге задолжали работодатели казахстанцам

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На 1 мая 2022 года государственные инспекторы труда выявили задолженность по заработной плате перед 7 тыс. казахстанцев на общую сумму более 1,6 млрд тенге, сообщается на официальном сайте Минтруда и соцзащиты населения РК.

Как рассказали в ведомстве, инспекторы труда проверили 333 предприятия. Общая сумма задолженности перед работниками составила 1,689 млрд тенге.

"Руководителям данных предприятий было выдано 204 предписания, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 40 млн тенге", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что в результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 4,8 тыс. работников. Им выплачено 1,430 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1968315-bolee-16-mlrd-tenge-zadolzhali-rabotodateli-kazahstantsam/