Казахстан увеличит добычу нефти в июне

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В четверг, 5 мая, в онлайн-формате прошло министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+. По итогам заседания страны договорились об увеличении объемов добычи нефти, сообщает официальный сайт Министерства энергетики РК.

Казахстан на заседании представлял министр энергетики Болат Акчулаков.

На заседании обсуждалось выполнение в марте странами обязательств по соглашению.

"По итогам заседания было принято решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на 432 тысяч баррелей в сутки ежемесячно до полного снятия ограничений", - говорится в сообщении Минэнерго.

В ведомстве добавили, что обязательства Казахстана на июнь 2022 года составят 1,655 млн баррелей в сутки. Периодом компенсации перевыполненных объемов остается конец июня 2022 года.

Напомним, в 2020 году из-за пандемии коронавируса спрос на нефть сильно снизился, из-за чего цены на черное золото обвалились.

Тогда страны ОПЕК+ договорились сократить разработку на 9,7 миллиона баррелей в сутки с мая прошлого года. С августа 2021 года на фоне улучшения ситуации и снятия части коронавирусных ограничений альянс условился постепенно увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1968275-kazahstan-uvelichit-dobychu-nefti-v-iyune/