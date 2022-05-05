Меры по демонополизации рынка сжиженного газа собираются принять в Казахстане

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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики, на котором были рассмотрены вопросы нефтегазовой сферы. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РК.

Отмечается, что в ходе заседания были рассмотрены предложения НПП "Атамекен" по реформированию сферы нефтепереработки.

Министр энергетики РК Болат Акчулаков отметил, что для повышения качества продукции, выпускаемой мини нефтеперерабатывающими заводами (мини-НПЗ), предлагается усилить требования по их техническому регулированию.

Также было предложено отменить налоговые и таможенные льготы для мини-НПЗ, производящих нефтепродукты, которые не соответствуют техническому регламенту ЕАЭС.

В части оказания железнодорожных услуг при отгрузке ГСМ с нефтеперерабатывающих заводов было предложено снизить тарифы, чтобы исключить необоснованное завышение цен и неконкурентную деятельность отдельных компаний.

Болат Акчулаков. Фото: официальный сайт правительства РК

Кроме того, премьер-министр поручил Минэнерго разработать единый регламент хранения нефтепродуктов на НПЗ для всех участников рынка в целях исключения преференций (бесплатное хранение) ограниченному кругу субъектов.

Для недопущения необоснованных производственных "потерь" на нефтеперерабатывающих заводах поручено провести аудит их систем контроля и безопасности.

"В этом направлении нужно внедрить цифровые технологии контроля с охватом всего технологического процесса", – подчеркнул Алихан Смаилов.

В целом, глава правительства поддержал озвученные предложения, внес по некоторым из них поправки и поручил проработать вопросы их реализации.

Заседание Комиссии по демонополизации экономики. Фото: официальный сайт правительства РК

В ходе заседания были также рассмотрены меры по демонополизации рынка сжиженного газа в части его продажи, в том числе промышленным переработчикам, а также транспортировки и хранения.

Премьер-министр поручил уполномоченным госорганам провести работу по выявлению условий для возможных ценовых сговоров и внести предложения по внедрению в этой сфере необходимых рыночных механизмов.

Заседание Комиссии по демонополизации экономики. Фото: официальный сайт правительства РК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1968210-mery-po-demonopolizatsii-rynka-szhizhennogo-gaza-sobirayutsya-prinyat-v-kazahstane/