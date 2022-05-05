Глава Нацбанка ответил на критику о низком уровне кредитования экономики

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Глава Нацбанка ответил на критику спикера сената и объяснил, почему банки не торопятся кредитовать коммерческие проекты, передает корреспондент NUR.KZ.

Галымжан Пирматов сообщил, что основная задача Национального банка – это защита благосостояния казахстанцев. Он отметил, что для Нацбанка важно уберечь каждодневные доходы и сбережения казахстанцев от обесценивания.

"Если мы сможем долгосрочно обеспечить адекватный уровень инфляции и обеспечить ожидания казахстанцев, что Национальный банк и правительство смогут инфляцию удерживать, мы сможем создать условия для устойчивого долгосрочного роста.

По-другому, к сожалению, не получится. Кредитование экономики зависит не только от ставки. Даже если мы сейчас снизим ставку, при такой инфляции банки все равно не будут кредитовать коммерческие проекты ниже стоимости денег", – заявил он.

Глава Нацбанка также сообщил, что нужны структурные реформы, и в первую очередь необходимо снизить зависимость экономики страны от импорта, в том числе по продовольствию.

Он подчеркнул, что пока зависимость казахстанской экономики от импорта не будет снижена, нельзя ожидать, что закрепление двойного мандата Национального банка поможет росту нацэкономики.

"Нацбанк и без того последние 3-4 года занимался этим, он участвовал в программах поддержки экономики, мы от этого сейчас планомерно отходим.

Наша позиция – мы должны перестать субсидировать за счет государственных денег кредиты, должны перевести на коммерческое русло, поддерживать частный сектор, частная инициатива должна находить способы находить проекты и финансировать", – добавил Пирматов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1968156-glava-natsbanka-otvetil-na-kritiku-o-nizkom-urovne-kreditovaniya-ekonomiki/