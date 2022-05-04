Среднюю зарплату казахстанцев озвучили в Бюро нацстатистики
За январь-март 2022 года среднемесячная номинальная зарплата казахстанцев выросла на 23,7%, по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводятся на официальном сайте Бюро национальной статистики.
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в первом квартале 2022 года составила 285 433 тенге. В Бюро нацстатистики отметили, что рост к соответствующему кварталу 2021 года составил 23,7%, в реальном выражении – 12,7%.
В ведомстве подчеркнули, что данная статистика была составлена без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наибольший рост среднемесячной заработной платы в январе-марте 2022 года отмечается в следующих отраслях:
- в строительстве – на 33,7%;
- в государственном управлении – на 33,1%;
- в транспорте и складировании – на 30,4%;
- в информации и связи – на 26,6%;
- в образовании – на 21,7%;
- в здравоохранении и соцобслуживании населения – на 18,1%.
"В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата зафиксирована в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 619,4 тыс. тенге, в финансовой и страховой деятельности – 521,1 тыс. тенге, в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – 416,4 тыс. тенге, в сфере информации и связи – 415,5 тыс. тенге", – сообщили в БНС.
Кроме того, по данным ведомства, самые низкие уровни среднемесячной номинальной зарплаты отмечены в отраслях сельского, лесного и рыбного хозяйства – 144,1 тыс. тенге и искусства, развлечения и отдыха – 169,6 тыс. тенге.
В разрезе регионов самая высокая среднемесячная номинальная заработная плата была отмечена в Атырауской области – 477,9 тыс. тенге, а самая низкая – в Северо-Казахстанской области – 203,4 тыс. тенге.
"Данные о среднемесячной заработной плате рассчитываются на основе ежеквартальной статистической отчетности предприятий.
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника формируется с учетом доплат, надбавок, премий, а также налогов и других удержаний (подоходный налог, обязательные пенсионные взносы)", – объяснила директор Департамента статистики труда и уровня жизни Наталья Белоносова.
Ранее Министерство труда и соцзащиты населения привело данные по заработным платам за прошедший год. Как выяснилось, эпидемия коронавируса не повлияла на их рост.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1968029-srednyuyu-zarplatu-kazahstantsev-ozvuchili-v-byuro-natsstatistiki/