Среднюю зарплату казахстанцев озвучили в Бюро нацстатистики

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За январь-март 2022 года среднемесячная номинальная зарплата казахстанцев выросла на 23,7%, по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводятся на официальном сайте Бюро национальной статистики.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в первом квартале 2022 года составила 285 433 тенге. В Бюро нацстатистики отметили, что рост к соответствующему кварталу 2021 года составил 23,7%, в реальном выражении – 12,7%.

В ведомстве подчеркнули, что данная статистика была составлена без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наибольший рост среднемесячной заработной платы в январе-марте 2022 года отмечается в следующих отраслях:

в строительстве – на 33,7%;

в государственном управлении – на 33,1%;

в транспорте и складировании – на 30,4%;

в информации и связи – на 26,6%;

в образовании – на 21,7%;

в здравоохранении и соцобслуживании населения – на 18,1%.

"В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата зафиксирована в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 619,4 тыс. тенге, в финансовой и страховой деятельности – 521,1 тыс. тенге, в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – 416,4 тыс. тенге, в сфере информации и связи – 415,5 тыс. тенге", – сообщили в БНС.

Кроме того, по данным ведомства, самые низкие уровни среднемесячной номинальной зарплаты отмечены в отраслях сельского, лесного и рыбного хозяйства – 144,1 тыс. тенге и искусства, развлечения и отдыха – 169,6 тыс. тенге.

В разрезе регионов самая высокая среднемесячная номинальная заработная плата была отмечена в Атырауской области – 477,9 тыс. тенге, а самая низкая – в Северо-Казахстанской области – 203,4 тыс. тенге.

График зарплат по регионам Казахстана: Бюро национальной статистики РК

"Данные о среднемесячной заработной плате рассчитываются на основе ежеквартальной статистической отчетности предприятий.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника формируется с учетом доплат, надбавок, премий, а также налогов и других удержаний (подоходный налог, обязательные пенсионные взносы)", – объяснила директор Департамента статистики труда и уровня жизни Наталья Белоносова.

Ранее Министерство труда и соцзащиты населения привело данные по заработным платам за прошедший год. Как выяснилось, эпидемия коронавируса не повлияла на их рост.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1968029-srednyuyu-zarplatu-kazahstantsev-ozvuchili-v-byuro-natsstatistiki/