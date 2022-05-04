"Иметь альтернативу – всегда хорошо": глава Минэнерго о маршрутах транспортировки нефти помимо КТК

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Глава Минэнерго на пресс-конференции в правительстве высказался в пользу развития альтернативных маршрутов экспорта казахстанской нефти. О важности такой работы власти задумались после аварии на КТК, передает корреспондент NUR.KZ.

Болат Акчулаков напомнил, что на сегодняшний день КТК уже восстановил свою работу.

Между тем, по словам министра, никто однозначно не может сказать, что таких аварий не будет в будущем.

"Никто не застрахован от каких-либо аварий, если бы эта история затянулась с ремонтом, мы предполагали, что могли бы потерять 2 миллиона тонн в год.

Понятно, что пытались проводить различные активные мероприятия в отношении альтернативных маршрутов, рассматривали любые варианты экспорта нашей нефти, помимо КТК.

Но на сегодняшний день потери незначительные, поэтому будем говорить, что если ничего больше не произойдет, то в принципе, мы можем исполнить первоначальный даже план", - заявил глава ведомства.

В целом, по его словам, лучшим маршрутом для экспорта казахстанской нефти является КТК. Но с учетом будущего возможного расширения объемов экспорта "черного" золота он указал на важность развития альтернативных маршрутов поставки отечественной нефти за рубеж.

"Тенгиз заканчивает максимальное расширение своего промысла - это еще 12 млн тонн. Технически их можно экспортировать через КТК, но, в любом случае, иметь альтернативу - всегда хорошо, поэтому эта работа и не останавливалась, мы всегда рассматриваем такие маршруты", - резюмировал глава Минэнерго.

Ранее министр энергетики высказался о потерях Казахстана из-за аварии на КТК. Кроме того, накануне в правительстве предложили пересмотреть схемы поставок нефти на внутренний рынок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1968000-imet-alternativu-vsegda-horosho-glava-minenergo-o-marshrutah-nefti-pomimo-ktk/