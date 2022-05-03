Пересмотреть схемы поставок нефти на внутренний рынок предложили в правительстве

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Сегодня, 3 мая, глава правительства Алихан Смаилов провел совещание по вопросам производства и распределения ГСМ в стране. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра.

Указывается, что предложения по данному вопрос выработали в Минэнерго в рамках исполнения поручения президента по реформированию рынка ГСМ.

Выступая с докладом, министр энергетики Болат Акчулаков предложил внести изменения в закон, которые предусматривают пересмотр схем поставок нефти на внутренний рынок и реализации нефтепродуктов.

Так, поправки предполагают, что поставлять нефти на переработку будут непосредственно самими недропользователи и дочерние маркетинговые структуры недропользователей.

Кроме того, предлагается ввести покупку нефти НПЗ, а в сфере реализации нефтепродуктов было предложено устранить непродуктивных посредников.

Отдельно речь шла об обеспечении сельхозтоваропроизводителей (СХТП) удешевленным дизтопливом.

В целях контроля за адресностью выделения объемов такого топлива планируется создать базу данных СХТП в регионах и внедрить электронно-информационную систему распределения топлива.

Кроме того, глава Минэнерго озвучил предлагаемые меры по ограничению перетоков ГСМ из страны. В частности, рассматривается вопрос продления запрета на вывоз ГСМ автотранспортом и усиление ответственности за несанкционированный вывоз.

Подводя итоги совещания, глава правительства одобрил предложенные подходы, поручив Министерству энергетики проработать их со всеми заинтересованными сторонами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1967857-peresmotret-shemy-postavok-nefti-na-vnutrenniy-rynok-predlozhili-v-pravitelstve/