Предварительную оценку платежного баланса страны составили в Нацбанке Казахстана

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Нацбанк Казахстана составил предварительную оценку платежного баланса республики по итогам первого квартала 2022 года. Данные опубликованы на официальном сайте Нацбанка.

Как указали в НБ РК, по итогам I квартала 2022 года текущий счет сложился с профицитом в размере 2,2 млрд долларов США, тогда как в первом квартале минувшего года наблюдался дефицит в размере 1,6 млрд долларов США.

По мнению экспертов, переход отрицательного сальдо текущего счета в положительную зону произошел благодаря улучшению состояния торгового баланса.

Так, профицит торгового баланса составил 9,9 млрд долларов, увеличившись на 6,3 млрд долларов в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Рост профицита происходит из-за опережающего темпа роста экспорта товаров над импортом.

Экспорт товаров по методологии платежного баланса (ПБ) увеличился на 7,6 млрд долларов США (+66,4%) и составил 19,1 млрд долларов. Увеличение экспорта в Нацбанке связывают с ростом мировых цен на нефть и газовый конденсат.

Импорт товаров по методологии ПБ вырос на 1,3 млрд долларов (+17%) до 9,1 млрд долларов США.

Доходы иностранных прямых инвесторов составили 7, млрд долларов, увеличившись на 2,5 млрд долларов (+53,3%). При этом доходы от участия в капитале выросли в 1,7 раза до 6,4 млрд долларов США.

Рост доходов также связан с растущими мировыми ценами на экспортируемое сырье.

Подробнее о состоянии платежного баланса Казахстана можно узнать по данной ссылке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1967832-predvaritelnuyu-otsenku-platezhnogo-balansa-strany-sostavili-v-natsbanke-kazahstana/