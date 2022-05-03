Причины укрепления тенге в апреле назвали в Нацбанке

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Несмотря на продолжающуюся неопределенность и волатильность на глобальных финансовых рынках, в апреле тенге укрепился на 4,6%. Почему так произошло, объяснили в Нацбанке. Соответствующий комментарий появился на официальном сайте НБК.

Как отметили в ведомстве, в апреле спрос на инвалюту в Казахстане значительно снизился. Среднедневной объем торгов на KASE снизился с 179 млн долларов до 92 млн долларов при общем объеме торгов 1,9 млрд долларов.

"Поддержку валютному рынку оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, которые составили порядка 253,2 млн долларов на внутреннем валютном рынке.

Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет за апрель составили 168,3 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 8,7% от общего объема торгов", - говорится в сообщении Нацбанка.

На фоне стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке в апреле Нацбанк не осуществлял валютные интервенции, а также операции по покупке или продаже иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ и других фондов, находящихся в доверительном управлении.

"В краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках", - добавили в ведомстве.

В Нацбанке напомнили, что продолжат придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов.

Напомним, в пятницу вечерние торги на KASE завершились на отметке 446,38 тенге за доллар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1967722-prichiny-ukrepleniya-tenge-v-aprele-nazvali-v-natsbanke/