Эксперты: Жилье в Казахстане в ближайшие месяцы не подешевеет

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По данным Бюро национальной статистики, в сравнении с 2021 годом цены на вторичное жилье в Казахстане выросли почти на 30%, а на новые квартиры - на 20%. Эксперты рассказали о причинах повышения цен.

Как передает телеканал "Алматы" со слов экспертов, на ситуацию повлиял запуск различных ипотечных программ, а также повышение порога достаточности для снятия пенсионных накоплений.

По мнению специалистов, жилье точно не станет дешевле в ближайшие месяцы, несмотря на то, что с 1 апреля в стране повышен порог достаточности. Успевшие подать заявку казахстанцы еще не завершили сделки по покупке.

Именно новость об увеличении порогов, как считают спикеры, повысила спрос на рынке недвижимости почти в 2 раза и, как следствие, спровоцировала рост цен.

Указывается, что средняя цена на вторичные квартиры в Алматы сейчас варьируется от 650 до 740 тыс. тенге за квадратный метр.

Еще один фактор, влияющий на стоимость жилья, по словам экспертов - запуск ипотечных программ.

"5 лет назад за 18 миллионов можно было взять трехкомнатную квартиру в панельном доме. Сейчас за эту сумму вы можете взять однокомнатную в панельном доме и то, еще нужно будет поискать. То есть вот, какая разница за последние пять лет.

То есть повлияла и ипотечная программа от государства. В частности, повлияли пенсионные вливания. То есть создался ажиотаж, создался очень большой спрос. При этом предложений на самом деле не так много", - отметил эксперт компании по продаже недвижимости Александр Бекетов.

Резкое подорожание заметно и на рынке вторичного жилья. Как отмечают экономисты, на формирование стоимости влияет ухудшение мировой экономической ситуации. К примеру, за рубежом в цене взлетели импортируемые стройматериалы.

Кроме того, возведение новых ЖК требует длительных бюрократических проволочек, что существенно продлевает сроки строительства.

"Чтобы построить новый жилой комплекс, нужно очень много различных документов. Застройщикам нередко приходится ждать для того, чтобы получить то или иное разрешение. Если затягивается строительство, то значит идет переплата зарплаты рабочим.

Все это включается в окончательную стоимость квадратного метра. Считаю, что нужно сократить бюрократические процессы и оказывать большую поддержку компаниям, изготавливающим стройматериалы", - подчеркнул экономист Максат Халык.

По данным самой большой в мире базы данных о городах и странах Numbeo, среди стран СНГ самая высокая стоимость квартир зафиксирована в Азербайджане - почти 1500 долларов за квадратный метр. Казахстан же на 100-м месте - 954 доллара.

Самым дешевым оказалось жилье в Пакистане - 639 долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1967604-eksperty-zhile-v-kazahstane-v-blizhayshie-mesyatsy-ne-podesheveet/