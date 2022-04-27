"Мерами господдержки не воспользовались": власти СКО о выпуске российских "Уралов" в Петропавловске

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Вчера стало известно, что российский завод Ural Motorcycles перенесет производство в Северо-Казахстанскую область. В акимате СКО и Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК прокомментировали эту новость.

О переносе производства сообщил генеральный директор Ural Motorcycles Илья Хаит. По его словам, такое решение было принято из-за нехватки комплектующих, которые попали под санкции, и запрета на импорт техники из России - большая часть мотоциклов "Урал" идет на продажу в западные страны, в том числе в США.

Хаит сообщил также, что в Казахстан переедет лишь сборочный цех, а завод в Ирбите продолжит выпускать рамы и элементы корпуса.

Между тем, как сообщает телеканал "Астана", в СКО встречи с представителями компании пока не проводили. Но глава министерства индустрии и инфраструктурного развития уточнил, что производство развернется на территории машиностроительного завода "Казтехмаш".

"Мы приветствуем все предприятия, которые готовы здесь открыться, потому что это рабочие места, это налогооблагаемая база, это компетенция. Завод "Урал" с "Казтехмашем" проводит переговоры, и даже они уже, по-моему, заключили договор аренды на площади", - заявил Каирбек Ускенбаев.

В акимате СКО отметили, что представители завода уже приезжали в Петропавловск.

"Представители завода приезжали в Петропавловск в частном порядке. Просмотрели площадки для размещения своего сборочного производства. Мерами господдержки пока не воспользовались.

В целом Северо-Казахстанская область всегда готова рассмотреть предложения от инвесторов, в том числе на территории СЭЗ "Qyzyljar", - сообщила представитель пресс-службы акимата СКО Вероника Яковлева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1966941-merami-gospodderzhki-ne-vospolzovalis-vlasti-sko-o-vypuske-rossiyskih-uralov-v-petropavlovske/