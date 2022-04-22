Экспорт из Казахстана в Россию вырос на 32,5%, сообщили в Минторговли
В Министерстве торговли и интеграции Казахстана озвучили статистику по товарообороту между Казахстаном и Россией – за январь-февраль 2022 года он составил 3,5 млрд долларов США. Такие данные опубликованы на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что товарооборот между Казахстаном и Россией за первые два месяца этого года вырос на 24,7% по сравнению аналогичным периодом прошлого года.
При этом экспорт из Казахстана в Россию за январь-февраль 2022 года вырос на 32,5% и составил 1,1 млрд долларов США.
Как сообщили в министерстве, рост экспорта в Россию обосновывается увеличением поставок таких товаров, как:
- прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный;
- оксиды и гидроксиды алюминия;
- цинк необработанный;
- прокат плоский из нелегированной стали плакированный;
- руды и концентраты драгоценных металлов;
- ферросплавы;
- части подвижного состава.
Основными товарами экспорта из Казахстана в Россию являются: руды и концентраты железные, прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный; прокат плоский из нелегированной стали плакированный; руды и концентраты драгоценных металлов; оксиды и гидроксиды алюминия; прокат плоский из нелегированной стали холоднокатаный; цинк необработанный, ферросплавы, уголь каменный, природный газ.
Импорт в Казахстан из России за январь-февраль 2022 года вырос на 21,4% и составил 2,4 млрд долларов США.
Рост импорта из России обосновывается увеличением ввоза таких товаров, как:
- пшеница;
- полуфабрикаты из нелегированной стали;
- нефтепродукты;
- семена подсолнечника;
- инсектициды;
- гербициды;
- золото необработанное или полуобработанное, или в виде порошка;
- полимеры этилена.
Основными товарами импорта в Казахстан из России являются: пшеница, полуфабрикаты из нелегированной стали, автомобили легковые, нефтепродукты, золото необработанное или полуобработанное, или в виде порошка, руды и концентраты драгоценных металлов, кокс и полукокс, уголки, фасонные и специальные профили из нелегированной стали.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1966412-eksport-iz-kazahstana-v-rossiyu-vyros-na-325-soobschili-v-mintorgovli/