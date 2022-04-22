Экспорт из Казахстана в Россию вырос на 32,5%, сообщили в Минторговли

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В Министерстве торговли и интеграции Казахстана озвучили статистику по товарообороту между Казахстаном и Россией – за январь-февраль 2022 года он составил 3,5 млрд долларов США. Такие данные опубликованы на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что товарооборот между Казахстаном и Россией за первые два месяца этого года вырос на 24,7% по сравнению аналогичным периодом прошлого года.

При этом экспорт из Казахстана в Россию за январь-февраль 2022 года вырос на 32,5% и составил 1,1 млрд долларов США.

Как сообщили в министерстве, рост экспорта в Россию обосновывается увеличением поставок таких товаров, как:

прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный;

оксиды и гидроксиды алюминия;

цинк необработанный;

прокат плоский из нелегированной стали плакированный;

руды и концентраты драгоценных металлов;

ферросплавы;

части подвижного состава.

Основными товарами экспорта из Казахстана в Россию являются: руды и концентраты железные, прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный; прокат плоский из нелегированной стали плакированный; руды и концентраты драгоценных металлов; оксиды и гидроксиды алюминия; прокат плоский из нелегированной стали холоднокатаный; цинк необработанный, ферросплавы, уголь каменный, природный газ.

Импорт в Казахстан из России за январь-февраль 2022 года вырос на 21,4% и составил 2,4 млрд долларов США.

Рост импорта из России обосновывается увеличением ввоза таких товаров, как:

пшеница;

полуфабрикаты из нелегированной стали;

нефтепродукты;

семена подсолнечника;

инсектициды;

гербициды;

золото необработанное или полуобработанное, или в виде порошка;

полимеры этилена.

Основными товарами импорта в Казахстан из России являются: пшеница, полуфабрикаты из нелегированной стали, автомобили легковые, нефтепродукты, золото необработанное или полуобработанное, или в виде порошка, руды и концентраты драгоценных металлов, кокс и полукокс, уголки, фасонные и специальные профили из нелегированной стали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1966412-eksport-iz-kazahstana-v-rossiyu-vyros-na-325-soobschili-v-mintorgovli/