Политика и экономика
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Экспорт из Казахстана в Россию вырос на 32,5%, сообщили в Минторговли

Контейнеры с грузами
Иллюстративное фото: pexels.com

В Министерстве торговли и интеграции Казахстана озвучили статистику по товарообороту между Казахстаном и Россией за январь-февраль 2022 года он составил 3,5 млрд долларов США. Такие данные опубликованы на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что товарооборот между Казахстаном и Россией за первые два месяца этого года вырос на 24,7% по сравнению аналогичным периодом прошлого года.

При этом экспорт из Казахстана в Россию за январь-февраль 2022 года вырос на 32,5% и составил 1,1 млрд долларов США.

Как сообщили в министерстве, рост экспорта в Россию обосновывается увеличением поставок таких товаров, как:

  • прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный;
  • оксиды и гидроксиды алюминия;
  • цинк необработанный;
  • прокат плоский из нелегированной стали плакированный;
  • руды и концентраты драгоценных металлов;
  • ферросплавы;
  • части подвижного состава.

Основными товарами экспорта из Казахстана в Россию являются: руды и концентраты железные, прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный; прокат плоский из нелегированной стали плакированный; руды и концентраты драгоценных металлов; оксиды и гидроксиды алюминия; прокат плоский из нелегированной стали холоднокатаный; цинк необработанный, ферросплавы, уголь каменный, природный газ.

Импорт в Казахстан из России за январь-февраль 2022 года вырос на 21,4% и составил 2,4 млрд долларов США.

Рост импорта из России обосновывается увеличением ввоза таких товаров, как:

  • пшеница;
  • полуфабрикаты из нелегированной стали;
  • нефтепродукты;
  • семена подсолнечника;
  • инсектициды;
  • гербициды;
  • золото необработанное или полуобработанное, или в виде порошка;
  • полимеры этилена.

Основными товарами импорта в Казахстан из России являются: пшеница, полуфабрикаты из нелегированной стали, автомобили легковые, нефтепродукты, золото необработанное или полуобработанное, или в виде порошка, руды и концентраты драгоценных металлов, кокс и полукокс, уголки, фасонные и специальные профили из нелегированной стали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1966412-eksport-iz-kazahstana-v-rossiyu-vyros-na-325-soobschili-v-mintorgovli/

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