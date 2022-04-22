KASE установила курс доллара в Казахстане на выходные

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Курс доллара на Казахстанской фондовой бирже вечером в пятницу установился на отметке 444,09 тенге за единицу, свидетельствуют данные с официального сайта KASE.

По итогам вечерних торгов американская валюта стала дороже на 0,02 тенге за сутки. Днем также наблюдалось небольшое подорожание рубля и удешевление юаня.

Согласно данным на странице обменного курса на NUR.KZ, банки второго уровня в Алматы продают доллары по 446-449 тенге за штуку, а покупают – за 440-445 тенге.

В Нур-Султане купить доллары в банках можно за 446-448,5 тенге, продать – за 440-442,5 тенге. Такие же цены актуальны и для Шымкента.

По данным сайта kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллары продают за 447,5-448,8 тенге, а покупают – за 442-445 тенге.

В Нур-Султане курс продажи составляет 445,8-448 тенге, покупки – 440-445,2 тенге.

В Шымкенте американскую валюту в обменниках продают за 447 тенге, а покупают – за 446,5 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1966398-kase-ustanovila-kurs-dollara-v-kazahstane-na-vyhodnye/