В "Самрук-Казына" заявили, что больше не рассматривают финансирование в рублях

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На брифинге по предварительным финансовым результатам фонда "Самрук-Казына" заявили, что в настоящее время не рассматривают финансирование в российских рублях по ряду причин, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщила управляющий директор по экономике и финансам и член правления "Самрук-Казына" Назира Нурбаева, раньше финансирование в рублях было очень актуальным для компаний фонда – ставка финансирования Центробанка России была достаточно привлекательной.

"Те компании, которые имели займы в твердой валюте, рефинансировались зачастую в рубли для того, чтобы снижать свои валютные риски, но сейчас ситуация изменилась.

Изменилась стоимость финансирования в рублях, значительно выросли санкционные риски в отношении российских банков, и, следовательно, в настоящее время финансирование в рублях больше не рассматривается", - заявила спикер.

Напомним, ранее казахстанский депутат заявил, что не стоит обманываться касательно укрепления рубля, а вместе с ним и тенге, поскольку текущий курс административный, а не рыночный.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1966326-v-samruk-kazyna-zayavili-chto-bolshe-ne-rassmatrivayut-finansirovanie-v-rublyah/