Как будут защищать тенге от внешних шоков, рассказали в Нацбанке

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Заместитель председателя Нацбанка Виталий Тутушкин в мажилисе рассказал, как будут защищать нацвалюту Казахстана от внешних шоков, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос поднял депутат Канат Нуров. По его словам, последнее резкое ослабление нацвалюты снова оказало негативное воздействие на все сферы экономики страны. Оно повлекло рост инфляции, то есть снижение покупательской способности и уровня жизни населения. В свою очередь, это привело к оттоку средств с депозитов физических и юридических лиц, а также к неблагоприятному фону кредитования реального сектора.

"Шоком для нашей валюты становятся не только глобальные кризисные явления типа пандемии, но и резкие колебания российского рубля. Мы понимаем, что наша экономика сильно зависит от Российской Федерации - более 42% нашего импорта приходится на нее, и мы с ней находимся в одном ЕАЭС. Поэтому отсюда и вопрос: какие оперативные, тактические, стратегические меры вы будете предпринимать, чтобы смягчить эти обстоятельства и последствия в будущем?" - спросил Нуров.

В ответ заместитель председателя Нацбанка Виталий Тутушкин сообщил, что текущая волатильность обусловлена не только геополитическими факторами и ситуацией на внешних рынках. Проблема, заявил он, усугубляется и ситуацией в России, которая, являясь крупнейшим торговым партнером Казахстана, сейчас находится под санкциями.

"Среди текущих тактических мер Нацбанк продолжит политику свободно плавающего обменного курса, поскольку, по нашему мнению, именно этот режим является наиболее адекватным и наиболее способным не накапливать и эффективно реагировать на внешние шоки. При необходимости мы будем проводить валютные интервенции.

Наше участие на валютном рынке будет основано на рыночным принципах. Мы будем говорить, в какой момент и почему были проведены интервенции. Также для снижения резких шоков на валютном рынке периодически используем так называемый Франкфуртский аукцион. Он позволяет снизить неопределенность в наиболее сложные периоды и сократить давление на обменный курс", - добавил он.

В долгосрочной перспективе, по словам зампреда Нацбанка, работа ведется по повышению и упрощению доступа иностранных инвесторов на отечественный фондовый рынок. В частности, проведена работа по созданию инфраструктуры для входа на рынок государственных ценных бумаг. Это, по словам Тутушкина, позволит обеспечить приток денег иностранных инвесторов на внутренний рынок, что наполнит предложения иностранной валютой.

Параллельно Нацбанком, по его словам, ведется работа по включению наших государственных ценных бумаг в международный индекс JPMorgan, это также повысит их узнаваемость и интерес к ним со стороны иностранных инвесторов.

"Мы понимаем, что необходима также работа, связанная с диверсификацией экспорта и сокращением зависимости от импорта. Здесь работа совместно с правительством будет также вестись.

Одним из важных направлений, которое позволит улучшить ситуацию на внутреннем рынке, рассматривается введение контрциклических бюджетных правил. Все-таки здесь будет ограничение на использование трансферов вводиться. Будет понятная бюджетная политика. Рост, так сказать, дисциплины будет ограничивать потребительский импорт и тем самым снизит давление на обменный курс", - резюмировал спикер.

Напомним, ранее финансовый аналитик объяснил, почему, несмотря на укрепление тенге, цены на жилье, товары и услуги не снижаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1965949-kak-budut-zaschischat-tenge-ot-vneshnih-shokov-rasskazali-v-natsbanke/