Почти на 5 тенге подорожал доллар на бирже
Доллар резко подорожал на Казахстанской фондовой бирже в пятницу, 15 апреля. Об этом свидетельствуют данные дневных торгов на официальном сайте KASE.
Средневзвешенный курс американской валюты составил 454,27 тенге, подорожав на 4,74 тенге с момента последних торгов.
Согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, в банках второго уровня страны покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:
- Нур-Султан: покупка – 448-452,5 тенге, продажа – 458-458,5 тенге;
- Алматы: покупка – 448-454 тенге, продажа – 457,5-458 тенге.
Кроме того, по данным портала Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллары продают по 456- 459 тенге, покупают – по 450-455 тенге.
В столичных обменниках курс продажи составляет 455-457 тенге, а покупки – 450-454 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1965269-pochti-na-5-tenge-podorozhal-dollar-na-birzhe/