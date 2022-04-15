Почти на 5 тенге подорожал доллар на бирже

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Доллар резко подорожал на Казахстанской фондовой бирже в пятницу, 15 апреля. Об этом свидетельствуют данные дневных торгов на официальном сайте KASE.

Средневзвешенный курс американской валюты составил 454,27 тенге, подорожав на 4,74 тенге с момента последних торгов.

Согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, в банках второго уровня страны покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

Нур-Султан: покупка – 448-452,5 тенге, продажа – 458-458,5 тенге;

Алматы: покупка – 448-454 тенге, продажа – 457,5-458 тенге.

Кроме того, по данным портала Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллары продают по 456- 459 тенге, покупают – по 450-455 тенге.

В столичных обменниках курс продажи составляет 455-457 тенге, а покупки – 450-454 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1965269-pochti-na-5-tenge-podorozhal-dollar-na-birzhe/