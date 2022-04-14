"Пересмотр отношений с Россией не предполагается": Куантыров о сотрудничестве в рамках ЕАЭС

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Глава Министерства нацэкономики Казахстана на брифинге в СЦК высказался о возможности принятия мер для защиты казахстанского рынка в рамках ЕАЭС, передает корреспондент NUR.KZ.

Алибек Куантыров сообщил, что в рамках ЕАЭС есть право любого члена Союза в одностороннем порядке при возникновении угрозы национальному рынку вводить те или иные ограничения на товары.

"Пересмотр взаимоотношений с Российской Федерацией не предполагается, потому что это один из наших основных торговых партнеров. По импорту Россия стоит на первом месте", – заявил министр.

Напомним, что депутат мажилиса Аманжан Жамалов ранее указал на риски от растущего российского импорта и отметил необходимость проработки механизмов защиты внутреннего рынка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1965046-peresmotr-otnosheniy-s-rossiey-ne-predpolagaetsya-kuantyrov-o-sotrudnichestve-v-ramkah-eaes/