"Судьба экспортной выручки зависит от одного трубопровода": Конуров об аварии на КТК

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Депутат Айкын Конуров на планарном заседании мажилиса выразил надежду, что текущая авария на КТК будет устранена в кратчайшие сроки. Он отметил, что порядка 80% экспорта нефти в Евросоюз осуществляется через КТК, передает корреспондент NUR.KZ.

Свой депутатский запрос Айкын Конуров адресовал премьер-министру Алихану Смаилову.

По его словам, авария на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) приостановила экспорт большей части казахстанской нефти. В то же время Министерство энергетики не считает эту ситуации критической, поскольку сокращение добычи нефти является "технологически допустимым".

"Мы считаем, что в целом подобная экспортная модель является недопустимой, с точки зрения экономического суверенитета. И уполномоченный государственный орган должен это понимать, а не выступать в роли статиста, просто озвучивающего информацию оператора КТК", – добавил депутат.

По его словам, за аварией на КТК "следует видеть не просто технический инцидент, а ущербность всей структуры стратегической нефтегазовой сферы", которая, по сути, вся завязана "на одну трубу".

"Фактически, порядка 80% экспорта нефти в Евросоюз, который является нашим крупнейшим рынком, осуществляется через КТК. Тем самым судьба экспортной выручки, которая обеспечивает пополнение республиканского бюджета и Национального фонда, зависит от одного трубопровода, в котором доля государства в лице нацкомпании "КазМунайГаз" составляет всего 19%. (...)

С позиции государства зависимость всей нашей экономики от одного источника поступлений и одного канала сбыта станет просто критической", – подчеркнул Конуров.

Он выразил надежду на то, что текущая авария будет устранена в кратчайшие сроки. Между тем, по его словам, "нет никаких гарантий, что в будущем не произойдет остановки из-за других аварий, технических причин либо иных соображений".

"Как выяснилось, у нас нет ни альтернативных вариантов экспорта, ни иных способов компенсации доходов и использования собственной нефти.

Это означает, что перекрытие одного экспортного маршрута приведет к параличу всей экономики. Мы считаем, что благополучие государства и граждан не может быть заложником случайных факторов или частных интересов", – резюмировал спикер.

Напомним, что 23 марта в результате сильных штормов на Черном море пострадала система Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Позже в КТК назвали сроки завершения ремонтных работ выносных причальных устройств номер 2 и 3, которые были повреждены в результате шторма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1964867-sudba-eksportnoy-vyruchki-zavisit-ot-odnogo-truboprovoda-konurov-ob-avarii-na-ktk/