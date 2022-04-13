"Сценариев много": глава казахстанского Минэнерго о росте цен на нефть

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Глава Министерства энергетики Болат Акчулаков в кулуарах мажилиса объяснил, насколько реален рост цен на нефть до 350 долларов за баррель, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ отметили, что эксперты прогнозируют рост цен на нефть до 150 долларов за баррель в случае эмбарго. В этой связи они поинтересовались, как рост цен может отразиться на экономике Казахстана.

Болат Акчулаков сообщил, что на сегодня Казахстан по плану этого года планирует добыть 85,7 млн тонн нефти.

"18 млн тонн мы потребляем внутри страны. Огромная масса идет на экспорт. Столько в Казахстане не потребляем, нам столько и не нужно. Что плохого в том, чтобы продать дороже?", – ответил он вопросом на вопрос.

При этом министр прокомментировал вопрос о том, насколько реален рост цен на нефть до 200 или 350 долларов за баррель.

"Все зависит от геополитической обстановки. Вполне возможно и 200 (долларов за баррель – прим. ред.). В свое время зампредседателя правительства России Александр Новак даже говорил, что может и 350 достичь. Сценариев много", – резюмировал Акчулаков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1964824-stsenariev-mnogo-glava-minenergo-o-roste-tsen-na-neft/