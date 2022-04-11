"Непродуктивных посредников" при поставке нефти на НПЗ предложил исключить Минэнерго

Заседание Комиссии по демонополизации экономики. Фото: официальный сайт правительства РК

Под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось заседание Комиссии по демонополизации экономики, на котором были рассмотрены вопросы по демонополизации топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РК.

В ходе заседания министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что в настоящее время на Атырауском НПЗ и Павлодарском НХЗ парки хранения и наливные эстакады сжиженного нефтяного газа (СНГ) технологически разделены и принадлежат частным организациям. Услуги по хранению и наливу потребителям оказываются за дополнительную плату, что в свою очередь увеличивает конечную стоимость газа.

В этой связи Министерство энергетики предложило проработать вопрос возврата на баланс нефтеперерабатывающих заводов технологически связанных объектов, оказывающих услуги по перевалке и хранению сжиженного нефтяного газа.

Заседание Комиссии по демонополизации экономики. Фото: официальный сайт правительства РК

В целях демонополизации рынка нефтепродуктов Акчулаков предложил изменить действующую структуру поставок нефти на НПЗ, а также исключить из нее так называемых непродуктивных посредников.

По итогам заседания Комиссией поддержаны озвученные предложения и дан ряд соответствующих поручений.

Заседание Комиссии по демонополизации экономики. Фото: официальный сайт правительства РК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1964527-neproduktivnyh-posrednikov-pri-postavke-nefti-v-kazahstane-predlozhil-isklyuchit-minenergo/