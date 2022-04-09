Премьер Казахстана: Рост цен сводит на нет работу по повышению зарплат

Совещание о мерах по сдерживанию цен. Фото: официальный сайт правительства РК

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание о мерах, принимаемых правительством для сдерживания цен на социально-значимые продовольственные товары. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РК.

В субботу, 9 апреля, в цифровом офисе правительства прошло совещание о принимаемых мерах по сдерживанию цен на социально-значимые и повышению эффективности работы СЭЗ.

Выступая с докладом, председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Ержан Казанбаев сообщил, что за прошедшую неделю рост цен на социально-значимые продовольственные товары составил 0,9%. Больше всего подорожали лук — на 7,2%, морковь — 2,6%, капуста — 2,5%, картофель — 2,2%, молоко — 1,8%, мясо птицы и кефир — по 1,6%, сахар — 1,1%.

В разрезе регионов больше всего цены выросли в Мангистауской области — на 2%, в Северо-Казахстанской — 1,9%, в Акмолинской и Кызылординской — по 1,5%. Всего с начала года рост цен составил 12,4%.

"Нами продолжается координация местных исполнительных органов по соблюдению розничными объектами торговли допустимой торговой надбавки. Так, рейдовыми мероприятиями за прошедшую неделю охвачено 30,8 тыс. магазинов "у дома", то есть 73% объектов торговли. На этой неделе выявлено 231 нарушение. В результате торговые надбавки снижены на 25%", — отметил Казанбаев.

При этом было подчеркнуто, что работа по увеличению финансирования "оборотной схемы" в регионах идет на низком уровне: выделено всего 58,3 млрд тенге из запланированных 100 млрд тенге.

Ербол Карашукеев. Фото: официальный сайт правительства РК

Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев сообщил, что запасы социально-значимых продуктов в стране составляют порядка 643,5 тыс. тонн. Сформированы запасы сахара – около 30 тыс. тонн без учета продукции сахарных заводов. При этом обеспечено бесперебойное производство внутри страны и заключен контракт на поставку дополнительного объема сахара из Индии.

По данным акиматов, запас картофеля по республике составляет 199 тыс. тонн, капусты – 17,2 тыс. тонн, моркови – 43,1 тыс. тонн, лука – 23,1 тыс. тонн.

Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин доложил о мерах антимонопольного реагирования. В 12 регионах в отношении субъектов оптовой торговли продуктами территориальными подразделениями Агентства завершен анализ, назначены проверки в отношении порядка 90 торговых рынков по фактам установления монопольно высоких цен.

Серик Жумангарин. Фото: официальный сайт правительства РК

Заслушав отчеты выступающих, Алихан Смаилов обратился к акимам регионов, где за неделю зафиксировано наибольшее удорожание продуктов.

"В Мангистауской области допущен рост цен на лук – на 39,2%, а также на говядину – 5,5%. В прошлом году мы неоднократно говорили о необходимости своевременного контрактования с фермерами Жамбылской области по поставке лука в регион.

Данная работа не проделана, поэтому такой рост. На "оборотную схему" выделено 1,1 млрд тенге при плане 3,6 млрд тенге. При этом из выделенных средств предпринимателям направлено только 177 млн тенге", — сказал он.

Глава правительства отметил, что за последние два года в Северо-Казахстанской области выделены значительные средства на строительство молочно-товарных ферм. При этом в регионе отмечается рост на молочные продукты, кефир, творог и масло сливочное, на 14,3%, 9,5% и 5,3% соответственно.

"Вопросы по сдерживанию цен имеют первоочередное значение. Мною неоднократно поручалось обеспечить увеличение финансирования "оборотной схемы". Однако на сегодня работа выполнена не в должной мере.

Поручаю до конца текущего месяца увеличить финансирование до 100 млрд тенге. В преддверии наступающего аграрного сезона первоочередной задачей регионов должно стать заключение форвардных договоров на поставку осенней сельхозпродукции. Если сейчас будет упущен момент, в период межсезонья мы опять столкнемся с повышением цен", — отметил премьер-министр.

Также Алихан Смаилов поручил Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами на регулярной основе проводить актуализацию баланса производства и потребления, в оперативном порядке осуществлять поставки сельхозпродукции между регионами с учетом их потребности.

Алихан Смаилов. Фото: официальный сайт правительства РК

Кроме того, Минсельхозу совместно с акиматами необходимо принять меры по диверсификации засеваемых культур с учетом дефицита и потребности в овощной продукции. Особое внимание следует уделять контролю за торговой надбавкой.

"Рост цен на продукты питания сводит на нет всю ту большую работу по повышению заработных плат, пенсий, социальных выплат, и в целом по увеличению доходов граждан, которая проводится правительством по поручению главы государства.

Это вызывает справедливую критику со стороны населения. Акимам и министрам нужно уделять этому вопросу особое внимание", — подчеркнул Смаилов.

Вторым вопросом совещания стало принятие мер по повышению эффективности деятельности специальных экономических зон.

В ходе своего выступления глава МИИР РК Каирбек Ускенбаев сообщил, что в некоторых регионах планируется расширить территорию СЭЗ, провести оптимизацию, завершить строительство начатой инфраструктуры, сократить непрофильные виды деятельности.

"Поручаю Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с заинтересованными государственными органами в срок до 25 апреля текущего года внести в правительство актуализированную Дорожную карту по развитию СЭЗ", — заключил Алихан Смаилов.

Совещание о мерах по сдерживанию цен. Фото: официальный сайт правительства РК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1964280-premer-kazahstana-rost-tsen-svodit-na-net-rabotu-po-povysheniyu-zarplat/