Доллар упал на 11 тенге на бирже
Доллар резко подешевел на Казахстанской фондовой бирже по итогам дневных торгов в пятницу, 8 апреля, сообщается на официальном сайте KASE.
Средневзвешенный курс доллара составил 446,89 тенге. "Американец" стал дешевле на 11,13 тенге в сравнении со вчерашними показателями.
Согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, в банках второго уровня страны покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:
- Нур-Султан: покупка – 440-444 тенге, продажа – 447,5-450 тенге;
- Алматы: покупка – 440-449 тенге, продажа – 447,5-455 тенге.
Кроме того, по данным портала Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллары продают по 452-454 тенге, покупают – по 446-449 тенге.
В столичных обменниках курс продажи составляет 449-455 тенге, а покупки – 443-450 тенге.
Напомним, накануне днем курс доллара на Казахстанской фондовой бирже опустился ниже 459 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1964214-dollar-upal-na-11-tenge-na-birzhe/