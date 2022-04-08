Доллар упал на 11 тенге на бирже

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Доллар резко подешевел на Казахстанской фондовой бирже по итогам дневных торгов в пятницу, 8 апреля, сообщается на официальном сайте KASE.

Средневзвешенный курс доллара составил 446,89 тенге. "Американец" стал дешевле на 11,13 тенге в сравнении со вчерашними показателями.

Согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, в банках второго уровня страны покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

Нур-Султан: покупка – 440-444 тенге, продажа – 447,5-450 тенге;

Алматы: покупка – 440-449 тенге, продажа – 447,5-455 тенге.

Кроме того, по данным портала Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллары продают по 452-454 тенге, покупают – по 446-449 тенге.

В столичных обменниках курс продажи составляет 449-455 тенге, а покупки – 443-450 тенге.

Напомним, накануне днем курс доллара на Казахстанской фондовой бирже опустился ниже 459 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1964214-dollar-upal-na-11-tenge-na-birzhe/