Стало известно, сколько средств потратит Казахстан на борьбу с COVID-19 в ближайшие три года

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вице-министр финансов Татьяна Савельева в мажилисе рассказала, сколько средств направят на борьбу с коронавирусом в ближайшие три года, передает корреспондент NUR.KZ.

Татьяна Савельева сообщила, что в проекте трехлетнего бюджета предусматривается 69 млрд тенге на доплаты медработникам за участие в противоэпидемиологических мероприятиях и на повышение заработной платы немедицинским работникам организаций системы здравоохранения.

"Расходы на мероприятия по борьбе с коронавирусом, в том числе на закуп вакцины – 77 млрд тенге", – добавила она.

Позже руководитель аппарата Минздрава Батырбек Абдильдин в кулуарах уточнил, что 20,6 млрд тенге будет направлено на покупку вакцины от компании Pfizer против КВИ.

"Если я точно помню, то эти 20,6 млрд тенге – это на 2 млн человек на 2 компонента вакцины", – сообщила в свою очередь вице-министр финансов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1964029-stalo-izvestno-skolko-sredstv-napravyat-na-borbu-s-covid-19-v-kazahstane-v-blizhayshie-tri-goda/