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Глава Министерства сельского хозяйства РК в кулуарах мажилиса сообщил о том, что Казахстан вводит ограничения на экспорт зерна и муки, передает корреспондент NUR.KZ.

Ербол Карашукеев сообщил, что решение о введении ограничений на экспорт зерна и муки приняты на заседании МВК.

"На МВК принято решение, сейчас идет процедура согласования самих правил, в ближайшее время, я думаю, в течение двух недель, будет введено (ограничение на экспорт зерна и муки – прим. ред.)", - добавил министр.

По его данным, в закромах продкорпораций имеется 800 тыс. тонн зерна или 2,5-годичная потребность Казахстана.

"Сейчас производители пшеницы в ожидании роста цен, поэтому они придерживают свои объемы и думают, что цена будет дальше расти.

В этой связи, чтобы внутри баланс находился, у нас в МВК принято решение, что до 15 июня зерновики могут вывезти из Казахстана 1 млн тонн зерна, но не просто вывезти, а из этого объема они должны 10%, то есть 100 тыс. тонн зерна, поставить на внутренний рынок по дешевым ценам.

То же самое мы предлагаем в отношении мукомолов сделать. Они могут до 15 июня вывезти 300 тонн муки, 10% из этого поставить на внутренний рынок. Я думаю, условия очень справедливые", - заявил глава МСХ.

Этих объемов, по его словам, исходя из динамики экспорта за последние 5 лет, достаточно для того, чтобы экспортеры не пострадали.

Позже в СЦК министр прокомментировал проблему с поставкой семян зерновых культур из России. Причиной стало введение российской стороной запрета на вывоз зерновых культур.

"Учитывая, что указанные семена были необходимы нам для сортообновления и сортосмены, проблема была поднята на уровне заместителей премьер-министров и, как результат, правительством Российской Федерации принято решение о снятии запрета на вывоз семян и перевода их на разрешительный порядок. В настоящее время, по нашей информации, порядок выдачи разрешений разработан, ожидается его утверждение", - отметил Карашукеев.

В целом, по его словам, на поддержку семеноводства, в текущем году в местных бюджетах предусмотрено 11,8 млрд. тенге.

Напомним, что в марте в России заявили о временном запрете экспорта зерновых культур в страны ЕАЭС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1963794-kazahstan-vvodit-ogranicheniya-na-eksport-zerna-i-muki/