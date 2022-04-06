Россия снова разрешит Казахстану ввозить яйца

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На брифинге в СЦК представители казахстанского министерства сельского хозяйства прокомментировали запрет с российской стороны на ввоз яиц из Казахстана – в МСХ заявили, что на днях запрет будет снят, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил глава МСХ Ербол Карашукеев, в прошлом году в Актюбинской и еще в нескольких казахстанских областях, граничащих с Россией, в неорганизованных хозяйствах выявили единичные случаи птичьего гриппа.

После этого Россия ввела запрет на ввоз яиц из 4 областей Казахстана.

В казахстанском МСХ заявили, что запрет будет снят через несколько дней.

"Вчера были проведены переговоры с Россией. По истечении 3 месяцев карантин снимается. Сейчас мы обмениваемся гарантийными письмами между странами – с понедельника ограничения все будут сняты", – заявил глава комитета МСХ Аскар Жакупбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1963790-rossiya-snova-razreshit-kazahstanu-vvozit-yaytsa/