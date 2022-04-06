Подорожание молока в Казахстане объяснил министр торговли

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Глава Министерства торговли и интеграции РК в кулуарах мажилиса прокомментировал рост цен на молоко в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Бахыт Султанов сообщил, что на рост цен на отечественное молоко влияют различные факторы.

"60% – это сырье: сырье само по себе подорожало, потому что выросли цены на корм и так далее. По упаковке – в основном упаковка импортная, и, поскольку курс тенге снизился, это тоже влияет. Плюс, поменялись каналы поставки.

Это все влияет в совокупности на цены на молоко, поэтому частично до 30% происходит рост цен на молоко. Оно уже подорожало", – сказал Бахыт Султанов.

По его словам, по ряду продуктов факторы роста уже исчерпаны.

"В целом, по обеспеченности продуктами питания – если говорить только по 19 видам социально-значимых продуктов, у нас порядка миллиона тонн запасов есть различных на складах производителей и поставщиков.

Это не означает, что через три месяца миллион тонн мы съедим. Эти ресурсы возобновляются, поскольку уже через месяц начинается поступление свежих овощей и фруктов. Поэтому никаких проблем по дефициту у нас нет.

Поэтому основные факторы роста цен – они, я думаю, исчерпываются. Потому что у нас в феврале был скачок стоимости обменного курса и это тоже повлияло на тот момент. И основной фактор – это ажиотаж. Мы работаем над тем, чтобы все субъективные факторы исключить", – Бахыт Султанов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1963772-podorozhanie-moloka-v-kazahstane-obyasnil-ministr-torgovli/