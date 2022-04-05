Когда тенге перестанет зависеть от доллара и рубля, рассказали в Минфине

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Министр финансов в кулуарах правительства назвал условие, при котором курс тенге может стать независимым от рубля и доллара, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава казахстанского Минфина Ерулан Жамаубаев заявил, что независимость курса тенге от доллара и рубля "будет", и назвал условие для этого.

"Это будет. Когда у нас стабилизируется платежный баланс, когда экспортная операция и текущий счет будут покрывать импортную операцию. То есть, когда валютные поступления, выручка по производственному сектору, по экспорту будут превышать, в значительном объеме поступать.

У нас сейчас большая программа правительством осуществляется, в том числе импортозамещение. Когда мы будем меньше импорта покупать и производить внутри страны, то есть за счет произведенной продукции мы будем получать экспортную выручку, естественно, валютный поток пойдет в страну", – сказал министр.

Напомним, также сегодня глава Минфина заявил, что в бюджет Казахстана на 2022 год закладывают курс доллара по 460 тенге.

Еще в правительстве уточнили казахстанский бюджет на текущий год – в нем увеличены расходы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1963514-kogda-tenge-perestanet-zaviset-ot-dollara-i-rublya-rasskazali-v-minfine/