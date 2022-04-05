В отношении ТОО "Казфосфат" начали антимонопольное расследование

Иллюстративное фото: instagram.com/kazphosphate

Агентство по защите и развитию конкуренции начало антимонопольное расследование в отношении ТОО "Казфосфат" после жалоб от сельхозпроизводителей и акимата Жамбылской области на повышение цен на аммофос. Об этом сообщает официальный сайт агентства.

Как показал анализ агентства, ТОО "Казфосфат" на сегодня занимает доминирующее положение на рынке.

В АЗРК рассказали, что в ноябре прошлого года аммофос резко подорожал – со 125 тыс. тенге до 168,7 тыс. тенге. По сравнению с началом года цена выросла на 35%. К январю удобрение поднялось в цене еще до 185,6 тыс. тенге.

За год – с января 2021-го по январь 2022-го – аммофос прибавил в цене на 48,5%.

"В рамках расследования установлено, что ТОО "Казфосфат", злоупотребляя доминирующим положением, реализовывало аммофос по монопольно высокой цене, что, в свою очередь, влияет на цену конечной продукции, а также на покупательскую способность в целом.

В настоящее время, на основании статьи 224 Предпринимательского кодекса, проект заключения по результатам расследования направлен ТОО "Казфосфат". Вопрос о юридической ответственности подлежит разрешению после подведения итогов расследования", – заключили в АЗРК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1963498-v-otnoshenii-too-kazfosfat-nachali-antimonopolnoe-rassledovanie/